Durante Operação Hórus Polícia Militar apreende contrabando em Brasilândia

Brasilândia – MS, no dia 11 de maio, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar durante a Operação Hórus realizaram a prisão de um indivíduo de 42 anos, por contrabando.

Nesta quinta-feira, por volta das 5h, uma guarnição policial militar do 2º Batalhão empenhada na Operação Hórus/MS/2º BPM/CPA2/PMMS/SEJUSP-SEOPI/MJSP, durante bloqueio policial na MS 395, à aproximadamente 15 km da cidade de Brasilândia, determinou ordem de parada através de sinais luminosos da viatura, de lanterna e gestuais, a um veículo VW/Gol, sendo que seu condutor não acatou a ordem emanada pelos policiais, transpondo o bloqueio policial, momento em que se iniciou o acompanhamento tático que ocorreu por aproximadamente 7 km, onde ao ser realizado a abordagem o condutor do veículo que estava em fuga veio a declarar que transportava cigarros de origem paraguaia.

Durante vistoria no veículo os policiais constataram que no veículo haviam 7 (sete) caixas de cigarros, totalizando 350 (trezentos e cinquenta) pacotes com dez maços cada.

Diante os fatos foi dada voz de prisão ao abordado e realizado seu encaminhamento até a Delegacia de Polícia Federal de Três Lagoas/MS, onde foi apresentado juntamente com o veículo e carga.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

Acesse e curta nossas redes sociais: Facebook e Instagram

Denuncie! O cidadão pode colaborar com a Polícia Militar de Três Lagoas, em caso de EMERGÊNCIA ligue para o 190 (gratuito), 3919-9737 ou 3919-3738. Denúncias use o aplicativo WhatsApp 3919-9700. Não precisa se identificar!