MARACAJU-MS (Correspondente) – Equipes da Delegacia de Polícia, com apoio da Polícia Civil de Laguna Carapã, cumpriram na manhã de ontem (2) quatro mandados de busca e apreensão domiciliar, visando combate ao tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo no Município. Durante as buscas foram apreendidos tabletes de maconha localizados em três residências, além de uma arma de fogo tipo revólver, calibre .38, com munições.

Dois homens foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Numa das residências foi apreendido maconha, e o responsável irá responder pelo crime de tráfico de drogas.