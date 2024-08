Durante Rodeio de Barretos peão de Chapadão do Sul cai e acaba pisoteado por égua

Diego Silva Garcia de Chapadão do Sul foi pisoteado por uma égua durante montaria Festa do Peão em Barretos/SP. O vaqueiro competia na modalidade cutiano rodeio em equinos, pela final da 31ª edição do Rodeio Internacional, quando caiu de mau jeito no chão levando uma pisada do animal. A prova foi paralisada e o competir socorrido ao posto de saúde montado embaixo do palco principal para atendimento aos competidores do rodeio e posteriormente encaminhado para a Santa Casa de Barretos para realizar exames.

RODEIO

Garcia acumulava 176,50 pontos nas três etapas classificatórias da prova. Com a queda foi desclassificdo da competição. O vencedor da modalidade foi Luis Henrique de Almeida, competidor de Piracicaba/SP, que marcou 91,75 pontos na disputa com a égua Justiceira. No acumulado, ele somou 270,25 pontos.