CORUMBÁ-MS (Correspondente) – Durante rondas ostensivas no bairro Alta floresta II, Polícia Militar apreendeu arma de fogo e prendeu homens por porte ilegal de arma de fogo. A ação se deu em cumprimento a determinação da operação “BOAS FESTAS”. Após a suspeita de movimentação, de um grupo de homens em um carro e uma motocicleta, a guarnição policial realizou a abordagem, constando dois homens de 18 anos e um de 28 anos. Foi feito checagem via sistema, porém nenhum dos indivíduos constava mandado de prisão em aberto. Logo após, foi realizado a revista dentro do veiculo, sendo localizada uma arma de fogo. Indagados quem seria o proprietário, ambos negaram ser donos da arma de fogo. Os indivíduos foram detidos e encaminhados para a Primeira Delegacia de Polícia Civil para providências cabíveis ao caso.