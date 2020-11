AQUIDAUANA-MS (Correspondente) – Durante rondas ostensivas a PM prendeu nesta sexta-feira (6) um foragido da justiça, um jovem de 25 anos. O foragido estava caminhando pela rua em desacordo com as determinações sanitárias do município para o combate à COVID-19. Diante da irregularidade, a equipe PM realizou a abordagem e após checagem nos sistemas policiais foi encontrado um mandado de prisão em seu desfavor expedido pela comarca de Três Lagoas.

Após as verificações, o indivíduo foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana para as devidas providências.