“Todas as vezes que venho até a Santa Casa sinto uma mistura de sentimentos, mas o principal é a gratidão por ter sido a minha primeira casa profissional, meu primeiro emprego. Hoje, como vereador, retorno para ajudar essa instituição que tanto gosto e que é tão importante para nossa cidade”.

Com essas palavras o vereador Ronilço Guerreiro resumiu sua participação no evento realizado na manhã de hoje que entregou uma emenda parlamentar coletiva da Câmara Municipal de R$ 250 mil que garantiu a compra de uma nova ambulância para o hospital.

“Lembro bem do tempo que passei no hospital, um menino cheio de medos e começando minha vida profissional. Além disso, a Santa Casa é referência no atendimento da saúde em todo Estado e em casos de alta complexidade e precisamos, enquanto gestores públicos, valorizar esse espaço e sempre que possível destinar emendas”, comentou o vereador.

A emenda coletiva contou com a participação de 20 vereadores e veículo comprado é equipado com oxigênio, maca e armário multiprofissional.

Gabinete de Rua

