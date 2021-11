Alunos do curso de Nutrição e Metabolismo da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da USP criaram o livro digital ensinando a população a diminuir o desperdício de alimentos na hora de preparar refeições utilizando talos, cascas e sementes para preparar deliciosas refeições.

A publicação gratuita e didática é resultado da iniciativa da Liga Acadêmica de Sustentabilidade e Alimentação Coletiva (Lasac) e do Centro Estudantil Josué Castro (Cejoca). Em 2019, o mundo desperdiçou cerca de 17% de toda a produção de alimentos mundial e a maior parte é gerada nos domicílios, segundo dados do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e a organização inglesa Waste and Resources Action Programme.

Para incentivar o aproveitamento integral dos alimentos, o e-book traz diversas receitas deliciosas de forma descomplicada como farofa de folhas e talos de beterraba, rabanete e brócolis; bolinho de sobras de arroz e feijão; carne louca com casca de banana, bolo de laranja com casca entre outros. Mas não é só isso: além de ensinar aproveitar várias sobras, ele ensina a planejar as compras do mês para evitar o disperdício, a conservar e armazenar os alimentos para evitar a proliferação de micro-organismos.

Outra solução para redução do desperdício proposta pelo e-book é a prática da compostagem das cascas, talos, folhas e sementes que não podem ser consumidos, transformando esses resíduos orgânico em adubo rico em nutrientes para as plantas, aproveitando além dos restos de alimentos, coisas como pó e filtro de café, casca de ovo, guardanapos, palitos, serragem, folhas secas e sachê de chá.

O e-book “ Alimentação sem Disperdício” é gratuíto e pode ser baixado através do seu computador ou smartphone no site da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. O endereço na internet da Faculdade é www.fmrp.usp.br .