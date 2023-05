É bronze! Bia Souza e Baby vão ao pódio no Mundial de Judô, no Catar

O Brasil subiu ao pódio no último dia de competições individuais do Mundial de Judô, em Doha, no Catar. Beatriz Souza e Rafael Silva, o Baby, ganharam o bronze.

Bia, na categoria +78 kg, venceu a sul-coreana Hayun Kim por ippon com pouco mais de um minuto de luta. Foi sua terceira medalha consecutiva em Mundiais sênior. Ela ganhou a prata em 2022 e o bronze em 2021. “Isso mostra que eu estou no caminho certo. É muito duro e sacrificante ficar longe da família e fazer viagens longas, mas essas conquistas, ganhar essa medalha e levá-la para o Brasil é demais”, comentou.

Na categoria +100kg, Baby superou Temur Rakhimov, da República do Tadjiquistão, com um golpe no golden score que terminou em um waza-ari com valor de bronze. Rafael Silva chegou a sua quarta medalha em Mundiais. “Eu estou bastante feliz, consegui terminar o dia com a medalha. Essa semana foi meu aniversário, então eu queria muito essa medalha de presente. Só queria agradecer todo mundo que torceu, que estava aí vibrando com a Seleção”, comemorou.