A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio da Vigilância Sanitária, informa que golpistas estão enviando e-mails para farmácias de Três Lagoas com um boleto em anexo, informando que seriam taxas referentes à licença sanitária de 2022. A Vigilância informa que estas comunicações são falsas, se tratam de golpes, e que toda a comunicação realizada pelos órgãos da prefeitura é através de canais oficiais. De acordo com o Diretor de Vigilância Sanitária, Christovan Bazan, a renovação do alvará é realizada diretamente na sede do órgão, localizado à Avenida Doutor Eloy Chaves, 1.825. Em caso de dúvidas, ligue 39291861.