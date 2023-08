É hoje: Tasting Campo Grande evento de degustação de vinhos da Grand Cru terá dezenas de rótulos das mais renomadas vinícolas do mundo

Acontece hoje 17 de agosto das 19h às 23h o tão esperado Tasting Campo Grande, evento realizado pela Grand Cru, onde os apreciadores de vinhos poderão degustar dezenas de rótulos das mais renomadas vinícolas do mundo. Uma experiência imersiva para degustação de vinhos da França, Portugal, Itália, Espanha, Estados Unidos, Argentina, Chile, Uruguai, Brasil, Alemanha e Nova Zelândia.

Com dezenas de rótulos selecionados entre vinícolas premiadas, a oportunidade vai agradar apreciadores de vinhos experientes e aqueles que estão começando no mundo dos vinhos. E terá a participação da Charcutaria Pantanal com suas iguarias e embutidos, a Queijaria Artesanal MS, com seus queijos artesanais brasileiros, da Sweet Confeitaria com seus pães artesanais, além do Bistrô Grand Cru apresentando mini pratos do seu cardápio em edição especial para o evento.

O portfólio da Grand Cru é composto por mais de 1000 rótulos de alta qualidade dos mais diversos países do mundo, selecionados com critérios muito exigentes pela equipe de sommeliers. A Grand Cru é reconhecida como sinônimo de qualidade em vinhos no Brasil, tanto em termos de produtos como também serviços. Em Campo Grande conta com loja de vinhos e bistrô na Euclides da Cunha, 1114.

Serviço

Tasting Campo Grande

Data: 17 de agosto

Horário: 19h às 23h

Local: Grand Cru – Euclides da Cunha, 1114 – Jardim dos Estados