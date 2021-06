Depois de muita venda de porta em porta na cidade, o representante comercial e sócio proprietário José Carlos Gomes Junior, de 42 anos, abre na semana que vem a primeira loja exclusiva Xiaomi no centro de Campo Grande.

Além da lista de celulares mais cobiçados hoje nos camelódromos e lojas populares, abridor de vinho elétrico, braceletes inteligentes, linhas de fone de ouvido, aspirador robótico, lâmpadas inteligentes e caixas de som com sistema de automação para residências estarão entre os produtos à disposição logo nos primeiros dias de funcionamento.

Será o fim da muamba? Isso o empresário não sabe, mas garante que a loja parceira oficial, que hoje é a 6ª do país, tem muito mais benefícios do que as compras “arriscadas” em lojas não oficiais.

José destaca que a chegada da loja, além de lançamentos vai proporcionar condições de compra mais vantajosas aos clientes. “Vamos trabalhar com parcelas em até 6x sem juros no cartão de crédito ou até 36x pela financiadora”, destaca.

Além disso, a compra na loja garante 12 meses de garantia, assistência técnica autorizada na própria cidade e “notas fiscais reais”, afirma. “É importante destacar que só existe um distribuidor no Brasil da Xiaomi Oficial. Se o produto não vir deles, tudo já é ilegal”, diz destacando que os produtos serão importados ao Brasil pela DL Eletrônicos, única representante oficial.

Além disso, os aparelhos trazidos pela DL ao país vêm com a língua totalmente em português, recebendo também outras adaptações à localização nacional. Os produtos do “ecossistema Xiaomi”, como lâmpadas e afins, também são testados para garantir a qualidade deles com o português nacional e funcionar com o Mi Home, ecossistema da casa inteligente da marca.

A expectativa, segundo José, é ainda maior com a assistência técnica. “Muitos clientes Xiaomi tinham de levar seus celulares para São Paulo ou outra cidade em que há lojas parceiras. Agora o conserto pode ser feito aqui de maneira rápida e segura. Além disso, todos os aparelhos são homologados pela Anatel”, destaca.

A loja vai abrir as portas na segunda-feira, na Rua Barão do Rio Branco, 1654 – Centro.