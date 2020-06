BRASÍLIA – Durante reunião ministerial hoje, no Palácio da Alvorada, com transmissão ao Vivo pela Brasil, o ministro da economia Paulo Guedes informou que está definido o pagamento de mais duas parcelas do referido benefício. Porém o valor oficial de R$ 300,00 de cada parcela foi divulgado pelo Jornal o Globo, que teve informações de fontes da equipe econômica do Ministério Economia. Com isso, estima-se que a extensão do programa custará R$ 51 bilhões aos cofres públicos.

Conforme informações divulgadas pelo Jornal, o valor de R$ 300 do auxílio foi definido após diversas reuniões com equipe economia do Ministério da Economia, pois, no início da semana passada, ainda estava incerto se a prorrogação seria de duas parcelas de R$ 300 ou três parcelas de R$ 200. Segundo o secretário especial de Fazenda, Waldery Rodrigues, com isso, o gasto total com o programa alcançará R$ 203 bilhões.

Agora, o governo terá que modificar a lei que instituiu o Auxílio Emergencial, pois, o texto prevê o valor e número de parcelas do benefício. O modelo atual do auxílio é resultado de uma série de negociações entre o Executivo e o Legislativo.