E se fosse Bolsonaro? Lula agradece à África por “tudo que foi produzido nos 350 anos de escravidão”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quarta-feira (19) ter “profunda gratidão” à África pelo que foi produzido durante o período da escravidão no Brasil.

A fala ocorreu durante declaração conjunta com o premiê de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, enquanto o petista esteve no arquipélago africano, em sua primeira viagem à África neste terceiro mandato.

Lula fez uma parada no país para abastecer aeronave no retorno da cúpula UE-Celac em Bruxelas — portanto, a ida não foi considerada uma visita de Estado. Lula disse ainda que vai recuperar boa relação com os países do continente, abrir novas embaixadas e ajudá-los.

“Nós, brasileiros, somos formados pelo povo africano. A nossa cultura, a nossa cor, o nosso tamanho é resultado da miscigenação de índios, negros e europeus”, disse Lula. “Temos profunda gratidão ao continente africano por tudo que foi produzido durante 350 anos de escravidão no nosso país.”