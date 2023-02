“Fui conduzido membro titular da Comissão de Justiça, a comissão mais importante do parlamento, e vice-presidente da Comissão de Orçamento, que é a segunda mais importante. É um sonho ocupar esse espaço. Tenho certeza que a minha equipe está preparada para isso”, afirmou Papy.

A oficialização dos integrantes nas Comissões Permanentes foi publicada no Diário Oficial de Campo Grande desta quarta-feira (8).

Papy também vai participar da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal como 3° Procurador-Adjunto. O cargo de Procuradora Especial da Mulher será ocupado pela única mulher da Casa de Leis, vereadora Luiza Ribeiro (PT). Os demais integrantes são: Paulo Lands (Patriota), Betinho (Republicanos) e William Maksoud (PTB).

O vereador do Solidariedade ainda vai presidir a Comissão Permanente de Ética e Decoro Parlamentar. As outras comissões que o Papy vai participar são: Defesa do Consumidor, Juventude e Políticas Antidrogas.