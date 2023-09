Economia Criativa faz encontro regional em Campo Grande nesta quarta-feira

Para o Plano MS+Criativo sair do papel e ganhar a cara da economia criativa sul-mato-grossense, a superintendência tem promovido encontros para coletar contribuições de cada região. Nesta quarta-feira (27) é a vez dos criativos de Campo Grande pontuarem as potencialidades e eventuais dificuldades da região, a partir das 8h, no auditório do Sebrae.

Encontro em Campo Grande

Nesta quarta-feira (27), o encontro regional será em Campo Grande, no auditório do Sebrae, localizado na Avenida Mato Grosso, 1661, das 8h às 18h. A entrada é gratuita e não é necessária inscrição.

O evento é aberto a toda população, e o público-alvo são secretários municipais e colaboradores das áreas Turismo, Cultura, Esportes e Meio Ambiente, artistas, artesãos, realizadores de eventos, festas tradicionais e festivais, designers, publicitários, arquitetos, professores, empreendedores, agentes, gestores e produtores criativos e outros das áreas da gastronomia.

Depois de finalizar os encontros regionais, todas as proposições serão debatidas em Campo Grande, no dia 5 de dezembro no Encontro Estadual. Data que será formalizado o Plano, para posterior envio do projeto de lei à Assembleia Legislativa.

Construção do Plano MS+Criativo

Na lista de cidades polos que estão sendo ouvidas o que não faltam são talentos e oportunidades. No encontro regional Sul, realizado em Naviraí no último dia 14 de setembro, a Superintendência de Economia Criativa, pasta ligada à Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania) provocou reflexões e fez com que os criativos trouxessem à tona o DNA da região.

“A gente conseguiu pensar em um DNA, uma característica de algo genuíno de Naviraí, uma coisa daqui que tem a nossa assinatura”, fala a professora do IFMS, Danila Cristiane Marques Sanches Dockhorn sobre o artesanato feito a partir do bagaço da cana-de-açúcar que forma belas flores.

Funcionária pública e artesã, Virgínia Moreira de Melo conta que este trabalho chegou ao município anos atrás. À época ela não conseguiu fazer o curso, mas depois aprendeu e passou a transformar a matéria-prima em design. “É muito importante este evento passar por aqui, todos saímos maravilhados porque não foi algo de só ouvir palestra, nós pudemos de fato colaborar nas propostas”, explica.

Artesã da Milagre da Fibra, associação de Itaquiraí que utiliza fibra de bananeira para produzir peças, Fátima Sotani fala o quanto o trabalho manual é importante na vida dela, e como o encontro regional em Naviraí lhe abriu a mente. “A gente sai com ideias novas, e o acolhimento foi muito bom”, comenta.

Na fronteira

Em Ponta Porã, o encontro regional realizado no dia 20 de setembro, reuniu criativos brasileiros e paraguaios. Chefe Regional do Departamento de Amambay na Senatur (Secretaria Nacional de Turismo), Jorje Dominguez Monges foi o representante do Ministério do Turismo do país vizinho a participar do evento.

“Me sinto muito bem em contribuir e estar aqui aprendendo mais sobre a posição deste lado da região onde temos Ponta Porã e Pedro Juan Caballero. Tomo esta experiência como um intercâmbio de conhecimentos e sugestões, e vejo como uma coisa boa este convite para o Paraguai estar aqui, representa a união de todos nós juntos”, sustentou Dominguez Monges.

Para o chefe de departamento, falar de economia criativa agrega para os dois lados que já vivem o turismo de compras e também o de natureza. “Nos interessa muito na área empresarial de artesanato, e esta fusão de trabalho vem justamente facilitar e mostrar aos turistas que eles vão encontrar muita diversidade aqui, e pelo lado dos empreendedores, ter as autoridades locais discutindo apoio ao seu trabalho traz crescimento e desenvolvimento econômico para a região”, completou.

Prefeito do município de Ponta Porã, Eduardo Campos chegou a brincar nas redes sociais, ao convidar o público a participar do encontro, que acha incrível o talento de quem trabalha com criatividade, que ele mesmo não leva jeito.

“Apoiamos o encontro regional do Plano Estadual de Economia Criativa de MS, que vai implementar esta economia não só em Ponta Porã como em todo o nosso Estado”.

Para a artesã Sônia Maria Morato, saber que está fazendo parte do primeiro plano estadual de economia criativa é motivo de orgulho. “Hoje surgiram muitas ideias nas rodas de conversas, coisas importantes como o apoio às nossas fraquezas, e também às nossas potencialidades. Aqui a gente tem que ter o apoio da prefeitura, dos empresários da cidade, divulgar o nosso trabalho e nos juntar com o Paraguai para mostrar o que existe em Ponta Porã”, defende.

Professora do Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional e Sistemas Produtivos da UEMS – Unidade de Ponta Porã, Cláudia Vera Silveira, ver a prática da economia criativa sendo construída a várias mãos é gratificante. “A gente sempre vê a teoria e fica meio desconexa da realidade, e estar participando de um momento como este, ímpar, onde estamos construindo a política pública é muito interessante e também desafiador”, comenta.

O evento coleta contribuições e coloca assuntos em pauta para discussão conjunta entre os diversos setores da economia criativa. “Nos grupos de trabalhos temos artesãos, professores, outros profissionais e tem toda aquela troca de experiência riquíssima, que é exatamente como uma política pública deve ser: construída de baixo para cima”.

Economia Criativa

Economia Criativa é a junção de três elementos, cultura, tecnologia e economia, tudo isso baseado na criatividade do talento humano. No primeiro semestre de 2023, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul criou a Superintendência de Economia Criativa para fomentar a potencialidade do setor, e desde então vem discutindo as potencialidades e eventuais dificuldades de cada região ao lado de parceiros como Sebrae, Sesc, Sesi e prefeituras municipais.

Para alcançar todos os 79 municípios, o Estado foi dividido em oito encontros regionais no Oeste, Sul, Fronteira, Norte, Centro, Oeste e Costa Leste.

Um dos mais recentes parceiros a apoiar o MS+Criativo e somar na construção do Plano é o Sesi.

“O mercado hoje tem exigido da indústria, principal agente para quem a instituição trabalha, um posicionamento socioambiental e isso conecta com agentes criativos que geram valor, e que ajudam a reforçar a identidade regional, e que através da criatividade e da imaginação, cria novos produtos e serviços que carregam a nossa identidade, nosso DNA sul mato-grossense e isso potencializa tanto as indústrias criativas, quanto o serviço, o comércio e muito também da cidadania, o acesso à cultura, o acesso a novos serviços”, elenca o assessor do Sesi Cultura, Bruno Sampaio.

Paula Maciulevicius, Thaís Lima e Matheus Carvalho, da Setescc

Foto de capa: Matheus Carvalho/Setescc.