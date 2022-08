O pré-candidato a Deputado Federal e Presidente da PL-MS, Rodolfo Nogueira conhecido como o “Gordinho do Bolsonaro” disse que em se tratando da questão econômica, o governo Bolsonaro está se saindo entre os melhores do mundo.

O pré-candidato relembrou os índices de deflação no qual apontam o Brasil como um dos únicos países que avançou mesmo em meio a pandemia e a guerra na Ucrânia. “Economicamente falando, ninguém pode reclamar do governo Bolsonaro, o Brasil está crescendo economicamente, pela primeira vez na história o Brasil está com a inflação menor do que dos EUA”, frisou Rodolfo.

Segundo Rodolfo, a maioria dos eleitores acabam votando em políticos que garantam a segurança alimentar do que por viés ideológico, “pois se a economia vai bem, temos comida no prato”, disse.

Economistas apontam dois meses de inflação negativa. Os preços vai “despencar” por conta do alívio dos combustíveis. E no fim do ano, o IPCA deve terminar 2022 perto de 7,2%.