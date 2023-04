Economista João Batista assume Controladoria-Geral do Município de Campo Grande

A Controladoria-Geral do Município de Campo Grande está sob novo comando desde essa terça-feira (18). O economista João Batista Pereira Junior teve sua nomeação publicada ontem, em edição extra no Diogrande.

O novo titular da CGM é economista, pós-graduado em Administração Pública e Gestão Pública com ênfase na Lei de Responsabilidade Fiscal; é servidor do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS) desde 1986, foi membro da Comissão Permanente de Licitação do TCE-MS; presidiu a Comissão Especial de Licitação do Programa Promoex/Bid; chefiou o Departamento de Apoio aos Controles Internos dos Jurisdicionados do TCE-MS e lecionou em cursos preparatórios para concursos a disciplina de Controle Externo, Controle Interno e Introdução à Administração Pública.

Casado, pai de quatro filhos, João Batista tem 62 anos e, embora tenha nascido em Cuiabá-MT, mudou-se para Campo Grande ainda criança.

“Moro em Campo Grande há 58 anos e me considero campo-grandense natural. Chego à Controladoria para auxiliar a gestão, e coloco a minha experiência à disposição de Campo Grande para dar continuidade a um trabalho que tem um viés eminentemente técnico”, afirma o novo controlador-geral.