Ecossistema Dakila intermedia parceria entre UFMS com o mundo Árabe

EM BUSCA DO ELO PERDIDO

Audiência Pública patrocinada pela reitoria da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul para discutir as bases para uma parceria da entidade educacional brasileira e a Universidade de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes unidos aconteceu sexta-feira (20/06). A UFMS recebeu os dirigentes do Ecossistema Dakila: Urandir Fernandes (CEO da entidade) e Alan Fernandes de Oliveira no Auditório da Reitoria.

Participaram todos os diretores dos cursos das faculdades da UFMS, diretores das áreas de engenharia, ciências físicas e biológica, matemática, humanas, direito, ciência da computação, relações internacionais e mercado.

Alan Fernandes de Oliveira explanou detalhadamente os trabalhos e pesquisas de Dakila, e apresentou as bases utilizadas para o convênio de parceria em pesquisa científica entre a entidade sul-mato-grossense e a universidade do Oriente Médio e explicou que “A concepção do projeto de parceria se deu a partir de iniciativa do curso de Engenharia de Dispositivos Quânticos da Universidade de Abu Dhabi ao premiar o Ecossistema Dakila por conta de projetos e inovações tecnológicas do futuro”.

Alan Fernandes representou Dakila no evento e explicou que “a Universidade de Abu Dabhi, por ser privada, investe pesadamente em tecnologia de inovação longe do que podemos chamar de “cartel da ciência tradicional” e, portanto, aberta ao novo”.

O reitor da UFMS, Marcelo Turine, destacou que “a internacionalização é importante para nossa universidade, e a ideia do encontro com os executivos de Dakila é dialogar sobre uma parceria entre as três instituições para fazer avançar as pesquisas no âmbito do conhecimento”.

Participou da audiência, de forma online, o professor Montasir Qasymeth, que afirmou: “Vemos o Brasil como o candidato perfeito para esse tipo de parceria e muito poderemos atender as necessidades das pessoas complementando um ao outro e a nossa universidade está interessada em abrir as portas e esperamos que tudo isso seja apenas o começo”, finalizou o docente da universidade dos Emirados Árabes Unidos.

BOCA: O que é o Sistema Dakila?

ALAN FERNANDES – “É uma poderosa ferramenta de conhecimento diverso e pouco explorado de conhecimento. Uma plataforma de conhecimento expandido para várias pesquisas no mundo. A Dákila está pronta para entregar informações aos seus associados e à comunidade. Informações que não encontramos na internet e não veiculadas por motivos e interesses de tornar públicas pesquisas em várias áreas. Quando olhamos para o céu, mar ou matas temos muitas questões ainda não respondidas pela ciência tradicional. São conhecimentos herméticos. Estamos oferendo um sistema para apoiar pesquisadores a encontrar manifestações anômalas e sítios antropológicos poucos explorados e não respondidos pela nossa ciência tradicional. O ecossistema Dákila desenvolveu ferramentas para apoiar aos pesquisadores encontrar essas manifestações no céu conhecidas como OVNIs e necessitamos desenvolver novas tecnologias inovadoras para o nosso futuro através de tais conhecimentos”.

Boca: Notícias recentes da queda de um OVNI em Las Vegas, e um extraterrestre filmado por câmeras de segurança. Dizem que o governo dos Estados Unidos mantém contato com 57 raças de alienígenas. Onde está a verdade?

ALAN FERNANDES – “Extraterrestre não significa um alienígena, um monstro ou um ‘Ser’ que veio para nos destruir. Isso é coisa midiática. Há muitas curiosidades sobre o assunto, mas existem muitas invencionices que fogem à realidade. Existem civilizações mais adiantadas e mais atrasadas que a nossa. As anomalias que vemos são naves bioplasmáticas ou com tecnologia fotônica. Existe todo um conhecimento a respeito do assunto. Precisamos aprender analisar o que seja ou não uma manifestação extraterrestre. Muita coisa está sendo criada na nossa imaginação. As nossas pesquisas expandem esses conhecimentos. É necessário separar o que é conhecimento e o que é mera imaginação. Existe o ‘ET’ criado pelo humano e a manifestação universal de um Ser angelical. São coisas totalmente diferentes. Esses conhecimentos foi o que levaram nossas pesquisas às parcerias com a Universidade de Abu Dhabi. Olhando para o passado encontramos manifestações de algumas civilizações extremamente avançadas e que tinham métodos de transportes que ainda hoje não dominamos que seria a tecnologia ‘fotônica’ ou ‘biotecnologia plasmática’. Quando controlamos a vibração de frequência e Luz, criamos manifestações no tempo. Há que se entender que a percepção de tempo nossa é completamente diferente da ‘deles’. Vibramos em 440 hz (hertz), mas as vibrações dos anjos se diferem porque não estão condicionadas ao fator ‘tempo’ que nos limita”.

Boca: Você já viu algum extraterrestre?

ALAN FERNANDES – “Sim e várias vezes. Estereotipamos a figura do ‘extraterrestre’ como um Ser ‘verdinho, cabeçudo, etc; Mas eles possuem características completamente diferentes daquilo que criamos em nossa imaginação. Os extraterrestres possuem pupilas iguais a dos gatos por terem uma interação diferente da nossa. Enquanto nosso cordão óptico possui ‘três’ filetes os deles são o dobro e por isso trabalham na tridimensionalidade. Nossa tendência é enxergar tudo na forma esférica. Até os efeitos como, por exemplo, de jogar uma pedra n’água as ondas se formam circulares geometricamente falando, para eles as formas são triangulares”.

Boca: Como saber o que é e o que não é um OVNI?

ALAN FERNANDES – “O ambiente tecnológico aceitável para ter esse tipo de contato visual é conseguir identificar a diferença entre um cometa de uma estrela cadente ou um avião. Quando se chega em nosso ambiente de treinamento – a Cidade de Zigurats em Corguinho – nossos visitantes podem receber um treinamento para aprender a distinguir as várias manifestações afim de que não fique confundindo tudo como uma manifestação extraterrestre. Isso tem atraído pesquisadores do mundo inteiro à nossa cidade futurística . Os visitantes saem de lá maravilhadas e ‘experts’ no assunto e com conhecimentos para reconhecer manifestações ufológicas. Aqueles que controlam o sistema não permitem e não querem que isso aconteça. Não é do interesse que pessoas passem a identificar tais manifestações”.

Boca: Como é possível conhecer a cidade de Zigurats em Corguinho?

ALAN FERNANDES – “Zigurats significa: construção escalonada tipo ‘placa-mãe’ de computador com várias pirâmidezinhas etc. Descobre-se, finalmente, o verdadeiro valor das pirâmides e suas funções elétricas no sistema, diante das cargas e frequências eletromagnéticas. Zigurats representa tudo isso. Trata-se de uma cidade auto-sustentável, capacitada para o desenvolvimento da tecnologia perdida no passado. A cidade complementa esse ‘elo perdido’ que tínhamos com os sumérios ou assírios que possuíam o total controle para fazer a levitação ou o corte perfeito de pedras. A missão em Zigurats é criar um polo de desenvolvimento tecnológico por conta da malha magnética existente em Mato Grosso do Sul, o que facilita as interações anômalas que todos conhecem como OVNIs. Visitem a cidade que hoje possui 700.000 associados ao redor do mundo que multiplicam nossos conhecimentos. Agendem visitas pelo telefone é 67-9 9923-4721 ou pelo cidadezigurats.com.br

Matéria publicada na Boca do Povo, edição nº 1.153