Aconteceu na tarde de terça-ferira(20), uma audiência pública patrocinada pela reitoria da Universadade Federal de Mato Grosso do Sul para discutir as bases para uma parceria da entidade educacional brasileira e a Universidade de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes unidos. Para isso, a UFMS recebeu os dirigentes do Ecossistema Dakila Urandir Fernandes (CEO da entidade) e Alan Fernandes de Oliveira.

A reunião, na qual participaram todos os diretores dos cursos das faculdades da UFMS, aconteceu no auditório da reitoria. Os diretores correspondes às áreas de engenharia, ciências físicas e biológica, matemática, humanas, direito, ciência da computação, relações internacionais e mercado, entre outras.

Alan Fernandes de Oliveira fez uma detalhada explanação dos trabalhos e pesquisa de Dakila, e também apresentou as bases utilizadas para o convênio de parceria em pesquisa científica entre a entidade sul-mato-grossense e a universidade do Oriente Médio. Alan explicou que “A concepção do projeto de parceria se deu a partir de iniciativa do curso de Engenharia de Dispositivos Quânticos da Universidade de Abu Dhabi, logo após premiar o Ecossistema Dakila por conta de projetos e inovações tecnológicas do futuro.

Alan Fernandes, que representou Dakila no evento, explica que “a Universidade de Abu Dabhi, por ser privada, investe pesadamente em tecnologia de inovação longe do que podemos chamar de “cartel da ciência tradicional” e, portanto, aberta ao novo”.

Por sua vez, o reitor da UFMS, Marelo Turine, destacou que “a internacionalizção é importante para nossa universidade, e a ideia do encontro com os executivos de Dakila é dialogar sobre uma parceria entre as três instituições, e fazer avançar as pesquisas no âmbito do conhecimento”.

Ainda participou da audiência, de forma online, o professor Montasir Qasymeth, que afirmou que “vemos o Brasil ocmo o candidato perfeito para esse tipo de parceria e, muintos, podemos atender as necessidades das pessoas. Podemos e vamos complementar um ao ouro, e a nossa universidade está interessada em abrir as portas. Esperamos ser tudo isso apenas o começo”, finalizou o docente da universidade dos Emirados Árabes Unidos.