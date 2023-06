Éder Militão e ídolos do futebol mundial jogam partida beneficente em Campo Grande. Como adquirir ingresso?

O maior Jogo de todos os tempos chega a Campo Grande, ÉDER MILITÃO e AMIGOS contra a fome!

Nesta terça-feira, dia 27 de junho as 20h30 no Estádio Jaques da luz, Moreninha 2, acontece o grandioso jogo solidário, Éder Militão e Amigos Contra a Fome!

A entrada será 6 quilos de alimento não perecível por pessoa. É a 1ª edição do evento idealizado pelo zagueiro da Seleção Canarinho, que hoje atua pelo clube do Século, mas também já vestiu a camisa do São Paulo entre 2012 e 2018.

Ele tem o apoio do pai, Valdo, campeão pelo Corinthians em 95, com passagem por times como Botafogo e Fortaleza.

Alguns de seus companheiros de time estão entre os convidados para a partida e muitos outros ídolos brasileiros.

Marcelinho Carioca e Emerson Sheik, do Corinthians; MC Daniel, estourado com o hit “Tubarão te amo”; Negão da BL, além dos influenciadores Negrete, Muca Muriçoca, Jukanalha, Tutuzada e Racha, já estão confirmados.

Os próximos nomes serão divulgados até terça, data da partida. Também estarão presentes os boleiros Rogerinho, Somália, Luiz Eduardo, Ferreira e Fernando, preparados para calçar as chuteiras, vestir o uniforme da solidariedade e entrar em campo.

Amanhã à partir das 10h será liberado para a troca de alimentos pelo ingresso, para você assistir estes artistas jogarem um bolão contra a fome!

Para adquirir o seu ingresso, você deverá trocar 6 quilos de alimentos não perecíveis nos pontos de trocas, para ajudar nesta campanha linda contra a fome!

As trocas serão feitas “antecipadas” nos parceiros Ciclo Reis Bicicletas ou no Supermercado Legal.

“Na hora do jogo, não vai ter troca de alimentos. A troca deve ser feita antecipadamente a partir de amanhã, 26 de junho, as 10 horas.

Atenção para os Pontos de troca:

Ciclo Reis – Loja I: Av. das Bandeiras, 79

Ciclo Reis – Loja II: Av. Coronel Antonino, 1930

Legal Supermercados – Loja I: Av. Júlio de Castilho, 3540

Legal Supermercados – Loja II: R. Alberto Sabin, 1075

Informação importante: no máximo 3 ingressos por pessoa na hora da troca.

O evento é idealizado por Éder Militão e Edvaldo Militão e realizado pelos empresários Lilica de Uberlândia (MG) e Fabiano Xaxá de Campo Grande (MS). Patrocínio Master: Staike.com

Apoio: Cliclo Reis Bicicletas, Supermercado Legal, Armazém Animal Pet Shop, Baio Veículos, Ingresso Nacional, Agência Soa Brasil e é claro, Difusora Pantanal FM, colocando você em primeiro lugar!

Como assistir?

Para ver de perto a partida com alguns dos maiores nomes do futebol mundial basta doar 6 quilos de alimento não perecível.

A troca dos produtos pelo ingresso deve ser feita a partir de segunda-feira (26) na Loja Ciclo Reis, unidades Bandeiras e Coronel Antonino, ou no Legal Supermercados, unidades Júlio de Castilho e Alberto Sabin, eleitos pontos oficiais da ação.

Os ingressos são limitados. Não serão aceitos alimentos na porta do estádio.

Todos os produtos arrecadados serão doados para instituições de caridade.

