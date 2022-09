Os alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme) poderão se aproximar ainda mais da literatura e da arte durante o II LIARE – Literatura e Arte na Reme. A atividade foi lançada na terça-feira (6) no Glauce Rocha, e entre os dias 17 de outubro e 17 de novembro terá ações desenvolvidas nas escolas com apresentações culturais, palestras, exposições e saraus. Nesta edição, o projeto faz uma homenagem a “Dama do Rasqueado”, a cantora Delinha que morreu no dia 16 de junho, aos 85 anos.

“Minha mãe completaria 86 anos no dia 7 de setembro. E não tem maior presente do que ver as crianças homenageando ela com poesia e música. Com ações deste tipo, a memória dela segue viva, e se ela estivesse aqui, com certeza estaria feliz”, afirmou o filho de Délio e Delinha, João Paulo Pompeu, que durante a abertura do projeto cantou as duas das canções mais famosas da dupla. “Eu estudei durante grande parte da minha vida na Escola Municipal José Rodrigues Benfica, onde o meu filho estuda hoje, e momentos como este são de extrema importância”.

Durante a abertura, alunos e professores apresentaram músicas, poesias e danças. Nayara Barbosa, 10 anos, estudante do 5° ano da EM Professor Licurgo de Oliveira Bastos na Vila Nasser, escreveu uma poesia para homenagear Delinha e contar a história de vida da artista. “Eu tive que pesquisar e recebi ajuda da minha mãe e da professora. Agora eu estou escrevendo outras poesias e uma sobre a amizade, que já está pronta”. Eliszangela Leite, mãe da Nayara, explicou que a proposta envolveu toda a família. “Ela gosta de escrever e se interessou em participar. Eu também acabei aprendendo. Ela foi muito incentivada pela professora e pela escola e com a apresentação no teatro até a autoestima dela aumentou”.

Os alunos da sala de altas habilidades e superdotação, que fica na EM Aviador Y-Juca Pirama, apresentaram com voz e instrumentos as músicas “Trem do Pantanal” e “Chalana”, emocionando os presentes. O artista e professor da EM Professora Iracema Maria Vicente, Mauro Guimarães fez a apresentação “Efêmera” com a participação dos estudantes Yasmin Ferreira e Guilherme Silva. A intervenção com aparelho aéreo circense apresentou a rápida e bela transição da vida de uma borboleta, de forma lírica e poética.

“Eu já cantava na igreja, mas é a primeira vez que tenho aula de música, estou aprendendo a aquecer a voz e também alguns instrumentos de percussão”, disse a aluna Maria Eduarda Santos, 13 anos, que iniciou este ano na sala de altas habilidades. “A aula de música para os alunos das altas habilidades faz parte da área da educação especial, eles têm contato com vários instrumentos como teclado, percussão e flauta”, explicou a professora Cibele Marcos.

Sobre o Projeto Liare

O “Liare nas escolas” tem como proposta viabilizar e promover trabalhos de pesquisa relacionados a aspectos literários ou artísticos nas unidades. O encerramento desta edição do projeto está previsto para acontecer no dia 18 de novembro. Esta é a primeira edição após dois anos, devido a suspensão das atividades presenciais nas escolas provocada pela pandemia.

O primeiro Liare ocorreu em novembro de 2019, com atividades nas escolas e na biblioteca do Horto Florestal, incluindo exposições, apresentações de dança, literatura e artes, abertas ao público. Na época, a homenagem foi referente ao “Ano Internacional das Línguas Indígenas” e o termo integrador foi a palavra terena “Unati”, usada com saudação.

“Os professores são transformadores e inspiradores, sem eles nada seria possível. São os professores que fazem as escolas da Reme excelentes. A escola pública municipal de Campo Grande é de qualidade, pois temos os melhores profissionais. Ver intervenções culturais como as que abriram o Liare é engrandecedor, e estamos aguardando para as próximas ações que vão acontecer durante o desenvolvimento do projeto”, disse a secretária Municipal de Educação, Alelis Izabel Gomes.