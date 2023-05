Edição extra do Diogrande traz exonerações dos secretários Mario Cesar e Maria das Graças

Em uma edição extra do Diário Oficial do Município de Campo Grande (Diogrande), publicada na noite de ontem (19), a prefeita Adriane Lopes (Patriota) exonerou, de uma só vez, o secretário municipal de Governo e Relações Institucionais, o ex-vereador Mario Cesar Oliveira da Fonseca, e a secretária municipal de Gestão, Maria das Graças Macedo.

No caso de Mario Cesar, o Correio do Estado já tinha adiantado ontem que ele teria entregado o pedido de exoneração do cargo à prefeita de Campo Grande, que deveria aceitar e autorizar a publicação em edição extra do Diogrande, o que se confirmou no período noturno.

Na segunda-feira (15), a reportagem já tinha adiantado que Adriane Lopes faria uma nova troca no seu primeiro escalão, sendo que as trocas poderiam acontecer ao longo da semana.

Segundo apuração do Correio, Mario Cesar teria comunicado a pessoas próximas que o pedido já teria sido aceito e que a prefeita estaria analisando quem deve assumir a pasta.

Provável substituto

A reportagem também apurou que o substituto deve ser o vereador João Rocha (PP). Procurado pela reportagem, João Rocha disse que Mario Cesar é seu amigo e que respeita o trabalho dele à frente da Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais.

“Qualquer suposição de minha parte é falta de ética. O cargo é de confiança da prefeita, só ela pode falar sobre esse assunto”, declarou o parlamentar.

Exoneração de Marcio Cesar

Porém, conforme apurado pelo Correio do Correio, o nome do vereador seria uma indicação da senadora Tereza Cristina (PP-MS), que deseja ter alguém do partido dentro da Prefeitura, inclusive já fez o convite para que a prefeita se filie à legenda para tentar a reeleição em 2024.

Além de Mario Cesar, também devem ser trocados o secretário municipal de Saúde, vereador Sandro Benites, e o diretor-presidente da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), Paulo Fernando Cardoso.

Sandro Benites deve ser substituído porque a gestão dele estaria desgastada devido à falta de medicamentos, postos de saúde lotados e explosão de casos de dengue.

No caso da Agetec, a prefeita pretende alterar o comando para dar uma oxigenada na Agência, pois Paulo Fernando Cardoso está à frente do cargo desde 2017.

Outra exoneração

A mesma edição do Diogrande também trouxe a exonerou da secretária municipal de Gestão, Maria das Graças Macedo, sendo que, em seu lugar, foi nomeada, de forma imediata, Evelyse Ferreira Cruz Oyadomari, que já ocupou o cargo no mandato do ex-prefeito Marquinhos Trad (PSD), porém, pediu para sair por motivos pessoais em fevereiro de 2017.

Evelyse Ferreira é graduada em educação física, com pós em Didática e Metodologia do Ensino Superior. Atuou como secretária estadual de Gestão de Recursos Humanos, foi diretora-presidente da Empresa de Gestão de Recursos Humanos e Patrimônio de Mato Grosso do Sul e diretora do Departamento de Administração de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura de Campo Grande.

Exoneração de Maria das Graças

