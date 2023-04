Editora de revista alemã é demitida por “entrevistar” Schumacher pelo ChatGPT

A editora-chefe da revista alemã Die Aktuelle, que publicou uma entrevista falsa com Michael Schumacher, feita com a inteligência artificial do ChatGPT, foi demitida neste sábado(22/04), anunciou o grupo de mídia Funke.

“Este artigo de mau gosto e enganoso nunca deveria ter aparecido. Não corresponde de forma alguma aos padrões de jornalismo que nós – e nossos leitores – esperamos de um grupo como o Funke”, lamentou Bianca Pohlmann, diretora das revistas do grupo Funke.

Anne Hoffmann, que assumiu a responsabilidade jornalística da revista desde 2009, está afastada das suas funções e pediu “desculpas” à família do lendário piloto alemão de Fórmula 1.

A revista se gabou de ter obtido uma entrevista com Michael Schumacher, a primeira desde o acidente de esqui e grave lesão na cabeça no final de 2013 nos Alpes franceses. Na quarta-feira, a revista, especializada em informações sobre famosos, publicou a “entrevista” e revelou que ela havia sido gerada por inteligência artificial.

A matéria trazia citações atribuídas a Schumacher, falando sobre sua vida familiar desde o acidente e seu estado de saúde. Após a publicação, a família do ex-campeão anunciou a intenção de apresentar denúncia.

A família de Michael Schumacher, de 54 anos, protege escrupulosamente a privacidade do ex-campeão, que não é visto em público desde o acidente. Quase nenhuma informação vazou desde então sobre seu estado de saúde.

Piloto com mais títulos da história da F1, com sete coroas, empatado com Lewis Hamilton, que o sucedeu na Mercedes, deixou o hospital seis meses após o acidente e foi internado em leito na mansão da família na Suíça, em Gland.