Não pensem que o Brasil, que sempre foi um exemplo para o mundo em eficiência vacinal, desaprendeu.

Os profissionais das secretarias de Saúde das prefeituras e estados são competentes, treinados, motivados e cônscios das suas responsabilidades.

Amam o que fazem e são um exemplo de eficiência.

O desentrosamento; o ‘para e continua’, não é culpa desses profissionais, mas do desentrosamento do governo federal que se atrapalhou na compra das vacinas.

Primeiro a polêmica do presidente com seu ex-ministro Mandetta que mandou todo mundo ficar em casa e só procurar os serviços de saúde quando estivessem com falta de ar.

Isso matou muita gente.

Depois o Bolsonaro brigou com a China. Disse muita coisa que não deveria ter dito, e quando deu de cara com a realidade estava no meio do tiroteio do qual não saiu mais.

O presidente defendia a profilaxia. Era um caminho correto, mas não devia ter menosprezado a ciência que estava elaborando as vacinas.

Hoje com o novo ministro da Saúde as coisas parecem estar voltando ao leito natural, mas na quarta-feira em nossa Capital, a SESAU que estava motivada para aplicar 4 mil doses diárias, interrompeu a vacinação de quinta-feira por falta de vacina.

Felizmente o avião chegou na manhã de quinta trazendo mais de cem mil doses que foram prontamente distribuídas para serem aplicadas. A “operação Vacina” continuou à tarde com a mesma eficiência e orgulho dos dias anteriores.

Se, não faltar vacina, continuaremos marchando para sermos o primeiro estado brasileiro a imunizar sua população. Terminamos a semana como primeiros nesse ranking perante os demais estados.

Se não faltar vacinas seremos um exemplo nacional.