Hoje, quarta-feira (24) foi realizado serviços de limpeza na Rua Adelaide de Maia Figueiredo, com a Rua Lúcia dos Santos, situada na lateral da EM Padre Tomaz Ghirardelli no bairro Parque do Lageado. A pedido de moradores, que estavam enfrentando dificuldades em transitar na via, e a sujeira segundo eles, acaba atraindo animais e acarretando no estímulo a mais populares jogarem mais lixo no local, fora isso a perigo de criadouros de mosquitos da dengue. “Hoje os moradores podem comemorar a limpeza na rua Adelaine e se sentir mais seguros, pois nessa época do ano não podemos esquecer da dengue,” destaca Edu Miranda. O vereador Edu Miranda se preocupa com as necessidades da população e seu gabinete está à disposição para receber a comunidade.