Na segunda-feira (8), o vereador Edu Miranda participou de reunião organizada pela moradora Alice Arakaki Yamazaki com moradores do bairro Vila Carvalho, em Campo Grande. A reunião contou com a presença do vereador Alírio Villasanti e do comandante do 1º batalhão da PM Tenente-coronel Klimpel, que se reuniram na praça do bairro, onde moradores pediram mais policiamento e segurança.

Os moradores reclamaram de pontos de prostituição, aumento de assaltos e vandalismo em casas do bairro e o medo constante de andar a pé ou até mesmo de sair ou chegar em casa. Outra reclamação foram pontos de venda de drogas, de prostituição e lugares de receptação de bens. Além disso, o bairro antes calmo e familiar, passou a ter dificuldade em manter limpos terrenos e árvores podadas, que dificultam a iluminação durante a noite.

Em resposta ao pedido do vereador Edu Miranda, o Tenente-coronel Klimpel disse que vai aumentar o policiamento na área como medida para dificultar a ação dos bandidos, deslocando mais viaturas para a região, reforçando o policiamento da Vila Carvalho.