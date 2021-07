No dia 17 de julho, sábado, Edu Miranda visitou novamente o Projeto Samurai, mas dessa vez levou uma contribuição para ajudar nas despesas e melhoria do Projeto, uma bicicleta nova que será rifada com o intuito de viabilizar esta ação. O projeto de karatê tem a intenção de levar o esporte para as crianças do bairro, doutrinando-as com as diretrizes e dogmas da arte marcial.

O vereador Edu Miranda já se tornou um parceiro do Projeto, segundo ele o esporte e religião salvam vidas; “Nós viemos aqui para somar, são mais de 100 crianças inscritas no projeto, este Projeto é de grande importância para o bairro, as crianças saem das ruas e vem para cá praticar o esporte, melhorando assim a qualidade de vida dos jovens do bairro Tarumã”.

Um dos coordenadores do projeto, Marcelo Lopes diz: “Hoje estamos ganhando essa bicicleta para rifar e comprar materiais para melhorar nossos treinos, agradecemos muito ao vereador Edu Miranda que se tornou um grande parceiro do projeto e está realmente fazendo a diferença na nossa comunidade. “

O Projeto Samurai também conta com o apoio da pastoral da igreja católica e dos padres da paróquia Cristo Rei e além do esporte e religiosidade, os jovens ganham tratamento com psicólogos e assistentes sociais para mudarem de vida. E agora tem o apoio do vereador Edu Miranda.