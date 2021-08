Na sexta-feira (06) o vereador Edu Miranda esteve em reunião com o secretário de obras de Campo Grande Rudi Fiorese (SISEP), para solicitar melhorias para o bairro Vila Nasser. Tal solicitação se deve a grande quantidade de pedidos e reclamações feitas pelos moradores do bairro, tais como dificuldade para a locomoção e em algumas ruas, além do acúmulo de lixos e entulhos sobre as calçadas, outrossim, buscou a viabilidade de asfaltamento em ruas que ainda não foram contempladas com a melhoria.

“Através de indicação foi pedido a retirada de lixos e entulhos das ruas da vila Nasser, e em Reunião com o Secretário Rudi Fiorese, solicitei também a viabilidade de inclusão das ruas do bairro no projeto de pavimentação asfáltica municipal, pedindo uma atenção especial para o Vila Nasser.” Diz o vereador Edu Miranda. O gabinete do Vereador Edu Miranda está em busca da melhoria da cidade e da melhor qualidade de vida dos moradores da Capital.