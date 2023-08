Eduardo Leite determina intervenção em 37 diretórios do PSDB em MS

O presidente nacional do PSDB Eduardo Leite determinou que 37 diretórios municipais de Mato Grosso do Sul finalizassem os mandatos até o último dia 31 de julho, facilitando o acesso de novos membros a determinações das diretorias e ampliando as chances deles participarem das eleições de 2024.

A resolução desagradou membros antigos dos diretórios, que entendem a necessidade de ampliação do ninho tucano nas eleições, mas entendem como desprestígio aos mais antigos em resoluções que estão mais alinhadas ao que chamam de ‘essência’ do PSDB.

Segundo a resolução, os novos membros poderão participar com direito de voto e de ser votado nas convenções, desde que tenha se filiado há 30 dias do evento, no mínimo.

Estão listados na resolução de Eduardo Leite os diretórios de Água Clara, Antônio João, Amambai, Bandeirantes, Alcinópolis, Angélica, Aparecida do Taboado, Bonito, Camapuã, Chapadão do Sul, Coronel Sapucaia, Corumbá, Deodápolis, Dourados, Fátima do Sul, Figueirão, Glória de Dourados, Inocência, Itaquiraí, Itaporã, Ivinhema, Juti, Ladário, Laguna Carapã, Miranda, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Paraíso das Águas, Paranaíba, Paranhos, Pedro Gomes, Rio Brilhante, Santa Rita do Pardo, Sidrolândia, Sonora, Tacuru e Taquarussu.