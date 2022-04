Criminoso no WhatsApp se passou pelo pré-candidato ao Governo de MS; Eduardo Riedel. De acordo com o ex-secretário de Infraestrutura o número do golpista foi identificado e repassado à polícia. Riedel fez um alerta aos seguidores, pedido cuidado. No post, ele detalha que o suspeito entra em contato com pessoas próximas a ele. “Caso recebam mensagens dessa forma, peço que desconsiderem e tomem cuidado. Se possível também denunciem”, escreveu Riedel.