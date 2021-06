O secretário de Estado de Infraestrutura, Eduardo Riedel, confirmou nesta segunda-feira (7) sua participação na solenidade de comemoração dos 70 anos do Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho (SRCG). Riedel, que é produtor rural referência em Mato Grosso do Sul e ex-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de MS, participará de um debate juntamente com a Ministra da Agricultura, Tereza Cristina.

As autoridades dividirão palco com o presidente do SRCG, Alessandro Coelho, e o evento terá transmissão em tempo real, no mesmo site onde serão feitas as inscrições www.srcg.com.br.

“Não poderíamos deixar passar em branco uma data tão simbólica para quem preza por avanços do setor e se dedica à representatividade de classe. Chegar aos 70 anos, com a solidez do Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho, é resultado do suor de muitos produtores rurais, que acreditam na união e nessa marca, que busca representá-los cada vez melhor”, explica o presidente do SRCG, Alessandro Coelho.

Segundo Alessandro, além do SRCG ser uma das primeiras entidades representativas do agro no Centro-Oeste e em Mato Grosso do Sul, a entidade carrega uma história muito concreta, com personalidades que merecem serem destacadas, por meio de homenagens e agradecimento. “São nomes muito fortes e representativos que passaram por aqui, deixando contribuições fiéis à produção agropecuária. O Sindicato representa um grande fragmento da história, econômica e social, do estado”.

Além da Ministra e do secretário, a entidade convidou o jornalista Alexandre Garcia, para a abertura das comemorações, devido ao seu posicionamento positivo em relação às questões econômicas ligadas ao setor e pela credibilidade da sua carreira, ao longo dos anos.