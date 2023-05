Eduardo Riedel e Jaime Verruck confirmam presença no Showtec 2023

O Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, e o Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck, confirmaram a participação no Showtec 2023, evento organizado pela Fundação MS e agendado para os dias 23, 24 e 25 de maio, em Maracaju. A confirmação fortalece ainda mais a importância e o prestígio da feira, que é considerada o maior evento Agro do estado.

“A presença de Eduardo Riedel e Jaime Verruck no Showtec reforça o compromisso do governo estadual com o setor agropecuário e seu apoio ao desenvolvimento sustentável. Além de participarem da cerimônia de abertura, eles terão a oportunidade de conhecer as novidades apresentadas pelos expositores e estabelecer contatos com empresas e profissionais do ramo”, explica o presidente da Fundação MS, Luciano Muzzi Mendes.

“O Showtec é uma oportunidade ímpar para os participantes atualizarem seus conhecimentos, estabelecerem parcerias e descobrirem as tendências e avanços tecnológicos mais recentes no campo da agricultura. A expectativa é que o evento seja ainda mais rico em conteúdo, networking e oportunidades de negócios para todos os envolvidos na cadeia produtiva do agronegócio”, completa o pesquisador da Fundação MS e coordenador geral do Showtec, André Lourenção.

Nesta edição o Showtec reunirá mais de 500 tecnologias voltadas à agricultura de Mato Grosso do Sul, além de 60 novas variedades de soja e 100 híbridos de milho. A última edição do evento movimentou mais de 20 mil pessoas e os negócios realizados superaram os R$ 400 milhões, a maior quantia financeira já movimentada em comparação com todas as edições anteriores.

Showtec 2023

O Showtec é uma feira anual onde são apresentados produtos e serviços ligados ao setor agropecuário. O evento é realizado pela Fundação MS e promovido pelo Sistema Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de MS), Sistema OCB/MS (Organização das Cooperativas Brasileiras) e Aprosoja/MS (Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul).

O Showtec 2023 deve receber cerca de 25 mil pessoas e além das tecnologias, sua programação técnica soma mais de 20 palestras e debates. Todas as informações ligadas ao evento estão disponíveis no site: www.portalshowtec.com.br