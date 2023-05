Eduardo Riedel surfa onda bolsonarista em eleição e agora diz não se interessar em polarização

O governador Eduardo Riedel (PSDB) em entrevista à Revista Crusoé, disse que não tem interesse em se envolver nos embates políticos entre bolsonaristas e lulistas. Ano passado se auto intitulou candidato do presidente Bolsonaro e fez alianças petistas para ganhar a disputa eleitoral além de receber o apoio e campanha de toda a base petista em Mato Grosso do Sul.

Eduardo Riedel se justificou falando não gostar de criação de rótulos e nem apropriação de bandeiras por partidos, porque há medidas necessárias a toda a sociedade, como a área social e o meio ambiente. Segundo ele, temas polarizados, mais do que uma posição ideológica, precisam de debate aprofundado.

Sobre as recentes invasões do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em Mato Grosso do Sul. O governador classificou que as ações tomaram as proporções atuais devido a resposta do governo federal, o que também resultou em instabilidade política.

“As invasões do MST devem ser coibidas. Isso traz muita insegurança”, mais não disse como irá coibir essa prática aqui no Estado.