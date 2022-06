O governador Reinaldo Azambuja nomeou nesta terça-feira (07) Eduardo Romero para comandar a Secretaria de Estado de Cidadania e Cultura (Secic), cargo que estava vago desde o início de abril, quando João César Mattogrosso retornou à Câmara de Vereadores de Campo Grande, onde cumpre mandado eletivo.

A nomeação, com data retroativa de 1º de abril, foi publicada no Diário Oficial do Estado, por meio do Decreto “P”, nº 606.

Eduardo estava no cargo de secretário-adjunto desde maio de 2021, quando a pasta foi criada pelo Governo do Estado para fomentar a articulação de políticas públicas, por meio das Subsecretarias de Mulheres, Racial, LGBT+, Juventude, Assuntos Comunitários, Indígenas, Pessoas com Deficiência e Pessoas Idosas, além das políticas culturais através da Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul.

O secretário ressaltou que a pasta da cidadania e da cultura tem grandes desafios. “O primeiro é a compreensão sobre o que é e quais são as políticas públicas referentes ao componente de cidadania e cultura, que são elementos tão importantes para sociedade. Como você transversaliza esses temas com as outras políticas. Porque você só consegue desenvolver elementos da cultura e a própria cidadania quando você tem uma integração entre as outras decisões públicas porque elas perpassam a saúde, a educação, o transporte, a agricultura, enfim todas as áreas são transversais a esse tema e os desafios são continuar o diálogo com a sociedade civil, com o próprio governo, para que esses avanços possam acontecer”, explica.

Quanto a assumir como titular da pasta, Eduardo, afirma: “Eu fico bastante lisonjeado pela confiança do governador Reinaldo Azambuja em me permitir fazer essa atividade e poder integrar o time de secretários no Estado de Mato Grosso do Sul, tentando contribuir para o avanço das políticas públicas e da melhoria de vida, da qualidade de vida do sul-mato-grossense”.

SOBRE O SECRETÁRIO:

Eduardo Romero é conhecido do meio cultural no Estado e sempre atuou na promoção da arte. Jornalista, bacharel em Direito, professor universitário, ator, diretor teatral, escritor e ambientalista. Além de mestre em Comunicação pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e doutorando em Ciências da Comunicação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos).