A educação de Três Lagoas se destaca em primeiro lugar entre os maiores municípios de Mato Grosso do Sul e entre os municípios da região Costa Leste do Estado, o indicativo é o resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), realizado bianualmente pelo Ministério da Educação (MEC) e divulgado nesta sexta-feira (16).

O Ideb é o principal indicador da qualidade da educação básica no Brasil, foi instituído em 2007 e desde então a avaliação é realizada a cada dois anos. O Ideb é calculado com base no aprendizado dos alunos em português e matemática (saeb) e no fluxo escolar (taxa de aprovação).

O resultado apresentado nesse ano tem um valor especial, tendo em vista que é o reflexo de uma educação ocorrida num período não vivenciado na história da educação brasileira. Vale destacar que os dados obtidos através da avaliação deste ano devem ser analisados com cautela, considerando os dois anos de afastamento dos estudantes das unidades escolares, devido à pandemia da Covid-19.

Os estudantes foram avaliados no final de 2021, depois de um ano e meio de aulas remotas, dois meses de ensino híbrido e apenas dois meses realizados de modo presencial.

A Secretária Municipal de Educação e Cultura (SEMEC), Angela Brito, recebeu com cautela o resultado alcançado pelo município nesta importante avaliação da educação no Brasil, considerando o cenário pandêmico em que ela ocorreu (2020 e 2021).

O município de Três Lagoas, reafirma sua referência em educação no Mato Grosso do Sul e a meta para os próximos anos é que o município consiga melhorar os índices apresentados, para continuar sendo destaque na aprendizagem dos seus estudantes, e consequentemente no IDEB, destacou Angela Brito.

Angela Brito parabenizou o trabalho realizado por todos os envolvidos no processo, equipe gestora, coordenadores pedagógicos, auxiliares, equipe administrativa, equipe da SEMEC, e em especial aos professores e pais dos estudantes que foram os grandes protagonistas desse resultado, que mesmo com o ineditismo do processo de ensino e aprendizagem contribuíram de forma decisiva no resultado obtido, nesse importante índice nacional que mede a qualidade da educação nacional.