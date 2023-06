EGOV abre inscrições para curso de Primeiros Socorros

A Prefeitura de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Gestão (Seges), por meio da Escola de Governo de Campo Grande (EGOV-CG) oferece curso de Primeiros Socorros aos servidores municipais. As aulas serão ministradas no Plenarinho do Paço Municipal e as inscrições seguem abertas até o dia 24 de julho.

A EGOV-CG explica que, o objetivo é dar noções de primeiros socorros aos servidores que atuam nas Escolas Municipais, EMEIS e outros setores para a melhoria do serviço público e atendimento de qualidade aos profissionais de educação na realização das atividades diárias.

Serão formadas duas turmas para treinamento em um único dia, nesse formato, a capacitação ocorrerá das 7h30 às 17h30 com a primeira turma no dia 10 de julho e a segunda no dia 25 de julho. As inscrições para os interessados nesta modalidade se encerram no dia 24 de julho. Outras duas turmas serão organizadas para quem optar pelo treinamento no período noturno. A primeira com aulas nos dias 4 e 5 de julho e a segunda nos dias 11 e 12 de julho, das 18h às 22h. O prazo para efetivação da inscrição para essa modalidade termina no dia 11 de julho.

As inscrições devem ser feitas pelo Sistema SCAP . Mais informações com a Gerência de Educação a Distância pelo telefone fixo (67) 9 9988-9057 ou através do WhatsApp (67) 9 9958-9258, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Serviço

Evento: Curso de Primeiros Socorros

Local: Plenarinho do Paço Municipal

Endereço: Rua Dr. Arthur Jorge, n. 500

Público: Servidores Públicos Municipais

Inscrições: Sistema SCAP

Informações: Gerência de Educação a Distância (67) 9 9958-9258 / (67) 9 9879-8392