“El Loco” Bielsa está vivendo em spa em Porto Alegre, diz jornal uruguaio

O técnico Marcelo Bielsa, conhecido como “El Loco”, está passando uma temporada em um spa em Porto Alegre. A decisão de viver por algumas semanas em uma clínica de “vida saudável” brasileira com a esposa foi revelada pelo jornal uruguaio “El País”.

Bielsa é cultuado no mundo do futebol como um revolucionário, apesar de ter conquistado poucos títulos ao longo dos seus mais de 30 anos de carreira. As ideias e a filosofia de jogo do técnico são apontadas como referência por grandes nomes do esporte, como Pep Guardiola. Em 2020, o atual treinador do Manchester City, disse que o argentino é “a pessoa que ele mais admira no futebol”.

O último trabalho de Bielsa como técnico foi no Leeds United, passagem que se encerrou em fevereiro do ano passado. Lá, Bielsa foi campeão da segunda divisão, liderando a volta do clube à elite inglesa após 16 anos.

Apesar de ter treinado times e seleções de diversas partes do mundo, o técnico nunca trabalhou no Brasil, mesmo após receber diversos convites. Será que a temporada no país o fará mudar de ideia?