ELDORADO: Alunos da Escola Municipal Sebastião de Paula receberam uniformes escolares e Sala de Tecnologia, com 22 computadores.

Alunos da Escola Municipal Sebastião de Paula receberam uniformes escolares e Sala de Tecnologia, com 22 computadores. Os uniformes e computadores são resultado de emendas destinadas pelo deputado Estadual Lidio Lopes, sendo que ao longo de seus mandatos o deputado destinou mais de um milhão de reais para Eldorado. Segundo o prefeito Léo “mais uma vez temos o apoio do deputado Lídio, um grande parceiro do nosso município, e temos muito a agradecer, e para 2024 já temos a garantia de mais duzentos mil.



https://www.facebook.com/PrefeituradeEldoradoMS/videos/1089462788790211