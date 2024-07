ELDORADO: Prefeito Léo assina ordem de serviço para ampliação do Posto Central.

Com recursos do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, o prefeito de Eldorado Aguinaldo dos Santos (Leo) assinou, no final do mês de junho, a ordem de serviço para a obra de ampliação da Unidade de Saúde Dr. Fernando Conte (Posto Central) de Eldorado.

O convênio garante investimentos na obra de ampliação do posto central, o que será de muito benéfico para a população de Eldorado.

O recurso para ampliação do Posto Central é fruto de uma importante articulação iniciada em março deste ano, quando em encontro com o Governador Eduardo Riedel, representantes da cidade de Eldorado estiveram em busca de investimentos para a infraestrutura da saúde do município.

O Prefeito Municipal disse que “ Demos o pontapé inicial para esta obra. A ampliação do Posto Central de Eldorado favorecerá a vida dos moradores e é um compromisso do governo do estado de Mato Grosso do Sul conosco. O Governador Riedel está ampliando o municipalismo e ajudando no avanço da estrutura de saúde”.