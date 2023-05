ELDORADO: Prefeito participa da assinatura para aquisição de combustível destinado a situação emergenciais

Prefeito de Eldorado Aguinaldo dos Santo, conhecido como Léo participou da assinatura junto ao governo do Estado de “Aquisição de combustível para ser utilizado, exclusivamente no abastecimento de maquinários, para atendimento das situações de emergenciais, no município de ELDORADO/MS”.

Essa medida é importante considerando a intensidade das chuvas que caíram em Eldorado, principalmente no distrito do Morumbi, durante todo o mês de fevereiro, causando a interdição total ou parcial de ruas, avenidas e estradas. Esse acumulado de chuvas resultou na decretação de situação de emergência pelo município de Eldorado, através do Decreto Municipal nº 90, de 9 de março de 2023. A aquisição de combustível exclusivo para as máquinas de atendimento emergencial garantirá a agilidade e eficiência nos serviços de recuperação das áreas danificadas pelas chuvas, contribuindo para a segurança e o bem-estar da população.