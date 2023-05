ELDORADO: Prefeitura assina convênios com entidades!

Assinatura do Termo de colaboração entre prefeitura de Eldorado, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, tem por objetivo contribuir para assegurar recursos financeiros para as Entidades da Rede Sócio Assistencial como Associação de Apoio e Defesa da Criança e Adolescente, APAE – Associação de Pais e Amigos Excepcionais e Lar dos Idosos de Eldorado.

Os recursos são garantidos através do Fundo de Assistência Social – FEAS, Fundo Municipal de Investimento Social – FMIS e Fundo Nacional de Assistência Social – FMAS.A cerimônia foi realizada nesta segunda-feira 03 de abril e contou com a presença do prefeito Aguinaldo dos Santos (Léo), secretária de Assistência Social Maria Dacal e Presidentes das entidades. Lar dos Idosos – Jonatan Douglas, APAE – Nita Xavier e Associação de Apoio à Criança e Adolescente – Osmar Fuzario.