Prefeitura de Eldorado e Câmara de vereadores convidam. Para a programação de aniversário dos 48 anos de Eldorado – MS.

Programação:

Dia 03/05 as 20h Abertura da 14ª Expo-Eldorado 2024, Rodeio e Show com Chrystian

Dia 04/05 as 08h da manhã, cavalgada e as 20h continuação da 14ª Expo-Eldorado 2024, Rodeio e Show com João Lucas e Walter Filho

Dia 05/05 as 20h Encerramento do Rodeio e Show com João Bosco e Vinícius