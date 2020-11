Juliana Aranda (46), casada, mãe de 2 filhos, cristã católica e muito atuante nos diversos grupos que participa. Juliana é empresária no ramo da indústria têxtil desde 1993 com a RU Uniformes. Com formação e trabalho, possui plena capacidade administrativa, de gestão, inter-relacionamento e marketing, com isso, tem a certeza de que vai contribuir para o legislativo municipal. Foi diretora do SindivestiMS – FIEMS por 10 anos e hoje é diretora da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande e vice presidente da Junior Anchievement, ONG que há 100 anos, estimula a atitude empreendedora nas crianças e jovens ainda na escola em todo o mundo. Juliana é associada integrante da Comissão de Negócios do BPW – CG que agrega mulheres de negócios e profissionais de todo o mundo.

“Quero uma Campo Grande, GRANDE e FORTE, para isso, preciso de você comigo, disse a candidata Juliana Aranda durante toda sua campanha.

Em entrevista a Boca do Povo Juliana Aranda disse que “seu interesse pela política começou há algum tempo, quando percebeu que nos diversos setores que atua e frequenta como mulher e profissional, não se sente representada. Uma de suas propostas de trabalho está relacionada com as causas dos empresários, as dificuldades para manterem suas empresas funcionando, desde as cargas tributarias altas e excessivas, falta de incentivo e mão de obra não qualificada”.

Outra proposta da candidata é desenvolver o fomento do empreendedorismo na juventude, destacando a importância da qualidade dos jovens para atingir seus objetivos. Estimular a mulher empreendedora também é uma das prioridades de Juliana.

Com experiencia na vida privada Juliana quer implantar projetos, fiscalizar e cobrar os órgãos responsáveis. “Buscar parcerias com empresários de diversos ramos e segmentos, para fortalecer estes projetos e torná-los possíveis”, comentou.

Se você acredita também na renovação, Juliana Aranda é a opção. “Quero junto da população, colocar em prática esses e outros projetos que poderão surgir.

“Tornar Campo Grande, GRANDE e FORTE, é o que me impulsiona e me motiva a buscar esse espaço na Câmara de Vereadores”, finalizou