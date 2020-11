Uma grande reunião com aproximadamente 300 pessoas entre lideranças e apoiadores da campanha Valdir Custódio vereador, aconteceu na última quinta-feira (05), no Buffet Reis das festas em Campo Grande. O candidato contou com a presença do Prefeito Marquinhos Trad (PSD) e do presidente regional do PTB Delcídio do Amaral.

Valdir Custódio reuniu sua equipe para uma grande reunião de renovação, faltando 10 dias para as eleições municipais Valdir se sente confiante e diz acreditar no desejo de mudança que as pessoas estão transmitindo para ele.

“A minha equipe não é grande, mas são pessoas que estão trabalhando da maneira que eu gosto e acredito, com os pés no chão. Acredito que as pessoas desejam renovação no jeito de se fazer política, e assim como o slogan da minha campanha diz, eu tenho competência e experiência para trabalhar por Campo Grande”.

Em clima de festa Marquinhos Trad fez questão de dizer que Valdir Custódio além de ser seu amigo, foi um excelente gestor enquanto estava no Procon Municipal e manifestou seu apoio irrestrito a campanha e candidatura de Valdir.

Delcídio do Amaral disse durante a reunião que a política está presente no dia a dia das pessoas, então devemos acreditar em pessoas qualificadas e preparadas para nós representar, e o Valdir Custódio está pronto para tal desafio, é um cara novo, porém, com experiência e muito competente.