Depois da decisão partidária do Democratas em compor chapa majoritária com o MDB nas eleições deste ano, a reportagem do Costa Rica em Foco entrevistou lideranças municipais e regionais que falarem sobre o partido e a escolha do pré-candidato a vice-prefeito Anderson Dias.

O presidente do DEM em Costa Rica – MS, Márcio Rodrigues, lembrou que a aliança do DEM com o MDB iniciou-se em 2.000 e que só foi interrompida em 2008, sendo restabelecida em 2012, de modo que para os partidos sua continuidade é algo natural.

Segundo o presidente do DEM, partidos políticos são compostos por diversas pessoas e todas elas têm direito a opinião e voto. As alianças são feitas segundo a vontade da maioria desses filiados e dirigentes. Para Márcio Rodrigues, não cabe ao presidente, ou a qualquer dirigente partidário, a imposição de vontades pessoais. “A democracia começa dentro de casa”, afirmou.

Ainda segundo Marcio Rodrigues, o DEM traz para a aliança a força da ministra Teresa Cristina, que é a melhor ministra da Agricultura deste País, nos últimos 50 anos, além de quadros como o ministro Onix Lorenzoni, braço direito do presidente Jair Bolsonaro, o deputado Estadual Zé Teixeira, que é uns dos parlamentares que mais trouxe recursos para o município, inclusive tendo assinado a indicação para o asfaltamento da rodovia que liga Costa Rica a Figueirão, Marco Aurélio Santullo e o vice-governador Murilo Zauith.

“O DEM tem em seus quadros pessoas altamente qualificadas e que são essenciais para que a Administração Municipal se desenvolva com qualidade. É dentro dessa qualidade que o Anderson Dias se enquadra, é um dos empresários mais bem sucedidos de Costa Rica, foi com certeza um dos melhores secretários de Saúde que já tivemos, tendo iniciado a gestão plena de saúde em Costa Rica. Tem grande visão administrativa e estratégica e irá acrescentar muita qualidade na administração de Costa Rica”, afirmou o presidente Municipal do DEM.

O democrata, por fim, enfatizou que o partido ocupa posição estratégica na governabilidade do município com a participação do vice-prefeito Roberto Rodrigues, que é detentor de enorme capacidade eleitoral, de um incontestável legado profissional e um político que mudou a forma que se encara a Saúde da população, “já que foi ele quem fundou, no ano de 1.990 o então hospital municipal de Costa Rica, que já naquela época contava com mais de uma dezena de médicos”, lembrou.

“O Democratas sempre pensou à frente de seu tempo e o Dr. Roberto é a expressão mais singular dessa característica. O DEM é hoje um dos maiores partidos políticos do Brasil e do Mato Grosso do Sul. A aliança com o DEM trará ao governo municipal sustentação estadual e federal e um bom administrador e um político de visão, que pensam em seu povo, não podem ignorar a importância deste fato. Costa Rica precisa estar bem representada nas esferas Estaduais e Federal. Quanto mais deputados Estaduais, Federais e Ministros tivermos ao nosso lado, mais obras e, portanto, empregos, empresas e desenvolvimento teremos para a nossa população. Nosso compromisso é com o povo de Costa Rica e faremos de tudo que estiver ao nosso alcance para que as necessidades da nossa gente sejam providas”, finalizou Marcio Rodrigues.

Seguindo nessa linha, o deputado Estadual Zé Teixeira, também em entrevista exclusiva ao Costa Rica em Foco, avaliou que o DEM está muito bem representado na disputa majoritária ao lado do MDB em Costa Rica.

“Sempre fui parceiro de Costa Rica e acredito que a coligação entre o Democratas e o MDB é a continuidade de um trabalho que tem proporcionado bons resultados para o município. Aproveito o espaço para deixar que claro que não interferi para que a aliança acontecesse. Eu apenas aconselhei que seria uma boa coligação para Costa Rica e ressalto aqui o meu total apoio ao projeto político”, garantiu Zé Teixeira.

O parlamentar também fez questão de exaltar o importante trabalho realizado pelo vice-prefeito de Costa Rica, Roberto Rodrigues e também pelo presidente do partido, Márcio Rodrigues, “em nome da nossa família Democratas, de Costa Rica”. Zé Teixeira concluiu parabenizando a escolha do nome escolhido para concorrer como pré-candidato a vice-prefeito. “Eu conheço o Anderson, para mim é um nome que enaltece a chapa, além de ser do DEM ele é uma pessoa distinta, um homem trabalhador e competente”, finalizou.