Em suas passagens pelas secretarias de Governo e de Infraestrutura, Eduardo Riedel (PSDB), candidato ao Governo de Mato Grosso do Sul pela Coligação Trabalhando por um Novo Futuro (Número 45), articulou nos últimos sete anos e meio ações e investimentos que tornaram Mato Grosso do Sul o quarto estado mais seguro do Brasil.

Para ele, o combate à criminalidade é um dos principais desafios do próximo governador de Mato Grosso do Sul. “Por isso, vamos investir nas forças de segurança pública para garantir recursos humanos adequados para enfrentar este desafio. Qualquer planejamento em segurança pública passa por quatro aspectos fundamentais: equipamento, treinamento, valorização profissional e parcerias com o Governo Federal. E vamos trabalhar nestes pilares para garantir que nossa capital e todo o Estado estejam cada vez mais tranquilos”, afirmou.

“Com equipamentos e treinamento garantimos que nossos policiais estejam preparados para enfrentar o desafio de conter a criminalidade. Com valorização profissional, damos a eles dignidade e orgulho de servir à sociedade. E com parcerias com o Governo Federal, asseguramos apoio e recursos necessários para encarar nosso maior desafio na área, a extensa fronteira que temos com nossos vizinhos paraguaios e bolivianos – e também com outros estados da Federação”, explicou Riedel.

O candidato disse também que, nos próximos anos, vai focar no setor, dando continuidade e aprimorando as políticas que, nos últimos sete anos e meio, garantiram R$ R$ 649,7 milhões para a segurança pública, traduzidos em viaturas, armamentos, equipamentos, obras, ações e aparelhamento para os 79 municípios do Estado. Só Campo Grande recebeu R$ 106,8 milhões para serem investidos na área.

Somado a tudo isso, a segurança pública ganhou o reforço de mais de três mil servidores entre concursados, contratados, empossados e em formação, além da promoção de centenas de polícias militares. “Portanto, nossa meta para os próximos anos é fortalecer esta estratégia de quatro pontos, e a parceria com o presidente Jair Bolsonaro nos deixa muito animados na concretização destes objetivos e no avanço de nossas políticas de segurança pública”, disse o candidato.

As políticas públicas incentivadas por Eduardo Riedel levaram Mato Grosso do Sul a ser:

– o 4º Estado mais seguro do país (Ranking CLP 2021)

– o 2º Estado em resolução de homicídios (Instituto Sou da Paz/ 2022)

– o 1º Estado onde há mais presos trabalhando (Depen 2021)

– o 1º Estado em apreensão de drogas (Ministério da Justiça)

– o 3º estado com maior atuação do Sistema de Justiça Criminal

– o 3º estado com a menor quantidade de roubos totais por 100 mil habitantes

– o 5º estado com o menor percentual de presos sem condenação.

– o 4º estado que mais elucida inquéritos policiais (Polícia Civil)

Entre as ações de Riedel que impactaram diretamente a segurança em Campo Grande, estão a viabilização de mais de R$ 106 milhões investidos (2015 a 2021) em obras, aquisição de equipamentos, armamentos/ munição, viaturas, aeronaves e mobiliário de todas as forças de Segurança (PC, PMMS, Bombeiros e Agepen). Só o Programa MS Mais Seguro viabilizou 229 viaturas.

“São resultados que afetam diretamente a qualidade de vida dos campo-grandenses. E vamos continuar focados nesta estratégia para melhorar ainda mais a segurança pública na capital e no Estado”, assegurou Riedel.

Parceira de Riedel, a senadora eleita – e ex-ministra do presidente Jair Bolsonaro – Tereza Cristina, disse que trabalhará ao lado do futuro governador para trazer mais recursos para a segurança pública em Campo Grande e no interior: “Vamos trabalhar lado a lado, eu e Riedel, neste objetivo”, finalizou.