Nas andanças pelos municípios do estado, o candidato ao governo, André Puccinelli (MDB), ouve diferentes categorias profissionais e apresenta caminhos para resolver as questões apresentadas.

No caso da área da educação, o candidato sabe da importância de ações para manter os estudantes nas escolas e da valorização dos profissionais.

“A questão de equiparar salários de convocados e concursados é importante. Não é justo que o professor da mesma matéria, mesma carga horária receba um valor diferente. Por isso, ao longo dos quatro anos, se eleito, faremos a equiparação”, disse André em reunião com moradores do município de Anastácio, sábado (10).

A psicóloga Sâmela Maria Feitosa da Rocha, participou de uma das reuniões e elogiou a presença do candidato no município, sobretudo a disponibilidade em ir até o Simted.

“Isso foi importante. Ele falou sobre apoiar concurso para a educação, o que oferece uma oportunidade para os jovens seguirem essa carreira, e falou sobre a importância de ajustar o salário para que o valor da remuneração seja o mesmo”, disse Sâmela sobre a diferença entre o valor pago aos convocados e efetivos.

Outro assunto abordado foi a eleição para diretores das escolas, o que na avaliação de Sâmela oferece às famílias condições de ampliar a participação na educação dos filhos.

Em Anastácio, André também participou de caminhada por diversos bairros e visitou o comércio no centro da cidade.

