Nas comemorações da Década da Agricultura Familiar, um grupo de entidades representativas de pelo menos 70 mil famílias sul-mato-grossenses se reuniu com o pré-candidato do PSDB ao governo do Estado, Eduardo Riedel, na manhã desta quarta-feira (3), para referendar apoio ao tucano e reconhecer o trabalho feito à frente da Seinfra (Secretaria de Estado de Infraestrutura) e Segov (Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica).

“Sabemos que nessa vida temos papéis diferentes, mas temos um grande respeito, inclusive pela história que o Riedel tem. Assim nós legalizamos os assalariados, legalizamos a agricultura empresarial e a gente faz esse diálogo de respeito e fortalecimento. Quero dizer a vocês , claramente que é impossível ficarmos de fora do compromisso em eleger o Eduardo que tem a diretriz de apoiar a nossa federação” ,afirmou o vice- presidente CONTAG ( Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura), Alberto Broch.

A Secretária Geral da Contag, Thaisa Daiane Silva , ressaltou o papel da Federação da Agricultura Familiar para a economia e a necessidade de um gestor que valorize as diretrizes e apoie as pessoas. “A agricultura familiar precisa de apoio e pedimos ao candidato que olhe com carinho pro nosso Estado, assim como tem feito. Declaro que estamos juntos e vamos fazer um grande trabalho”, frisou.

Riedel destacou que há muito mais a ser feito, se colocou à disposição da categoria, que destacou seu preparo para encarar os desafios de uma tarefa gigantesca pela frente. “Conheço profundamente esse setor, e represento um modelo de trabalho que tem compromisso com a agricultura familiar de Mato Grosso do Sul. Quero participar, a partir do dia 5, agora, quando validamos nossa candidatura, do centro desse debate”, finalizou Eduardo Riedel.

Também participaram do evento representantes de outras entidades ligadas à agricultura familiar, como a Fetagri/MS (Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Mato Grosso do Sul) e Fettar/MS (Federação dos trabalhadores e Trabalhadoras Assalariados Rurais do Estado MS).