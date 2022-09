Cerca de 2 mil pessoas receberam Eduardo Riedel (PSDB), candidato ao Governo de Mato Grosso do Sul pela Coligação Trabalhando por um Novo Futuro (Número 45), na noite de terça-feira (13) na região do Anhanduizinho

A reunião, na quadra de esportes da Escola Vida Feliz, no Jardim Nashiville, contou com a presença da ex-ministra da Agricultura – e candidata ao Senado Federal – Tereza Cristina, entre outros candidatos e autoridades. Na oportunidade, Riedel disse que é possível levar saneamento básico e asfalto para 100% do Estado de Mato Grosso do Sul.

O candidato ao Governo de MS ressaltou ainda que vai avançar as políticas de desenvolvimento. “Crescimento significa oportunidade de emprego e renda para as pessoas, crescimento significa nossa juventude comprometida com trabalho, com serviço. Para isso, tem que ter uma boa educação”, disse Riedel.

Para não deixar ninguém para trás por conta da pandemia de Covid-19, Eduardo Riedel criou dois programas sociais, os maiores de Mato Grosso do Sul: o Mais Social e o Conta de Energia Zero, que beneficiam milhares de famílias carentes do Mato Grosso do Sul. Umas das beneficiárias do Mais Social, Adriana Rosa, relatou que o dinheiro recebido com ajuda do Governo de Mato Grosso do Sul, tem ajudado na reforma da casa e na compra de alimentos e remédios.