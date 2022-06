O pré-candidato do PSD ao Governo de Mato Grosso do Sul, Marquinhos Trad, participou de reuniões em Ribas do Rio Pardo. Nos encontros, a preocupação com a falta de investimento do Estado para garantir estrutura necessária para o Município suportar o rápido crescimento populacional, impulsionado pela industrialização.

“Ribas do Rio Pardo tem, segundo o IBGE, estimativa de 25.310 habitantes. Com a chegada da Suzano, há expectativa de 10 mil empregos até 2024, o que representa 40% da população hoje, e não há previsão de investimento do Governo do Estado para dar suporte a este crescimento”, criticou Marquinhos.

O pré-candidato lembrou que o Município espera há anos por promessas não cumpridas de melhoria no acesso à cidade e não tem um anel viário para reduzir o fluxo cada vez mais intenso de caminhões pela cidade.

“Hoje a população já sofre este impacto do crescimento sem a estrutura adequada. A Polícia Militar aqui em Ribas deveria ter um efetivo de 40 militares e hoje tem apenas 23. Não atende nem o número de habitantes que tem hoje. O Estado precisa, urgentemente, fazer o seu papel”, argumentou.

Marquinhos pontuou a necessidade de investimento na saúde, ressaltando a promessa do governo atual de cinco ambulâncias e alocação de profissionais.

“Precisa de muito mais que isso, de investimento para que o Município consiga atender a população. Hoje, são 1.212 pessoas aguardando por exames ou consulta em Campo Grande. O que mais as pessoas pedem nesta nossa caminhada pelo Estado é indústria e muitos necessitam, mas o Governo precisa fazer a sua parte, apoiar o Município. Cobra uma alta carga tributária e não investe o mínimo necessário”, concluiu.